Bis zum Ende auf Augenhöhe

Schriesheim. Die Ringer der RG Kurpfälzer Löwen haben am Samstag in der KSV-Halle in Schriesheim ihren Heimkampf in der 2. Bundesliga Süd gegen Erstliga-Absteiger RKG Reilingen-Hockenheim 13:17 verloren. Ausschlaggebend waren die letzten beiden Kämpfe, in denen die Gäste die entscheidenden Punkte holten und einen 10:13-Rückstand drehten. Damit rutschte die RG vom dritten auf den fünften Tabellenplatz ab.

„Ich hätte vier Punkte holen müssen, doch plötzlich war die Zeit um, und es war nur einer“, zeigte sich Alexander Riefling (71 kg G) über das Endergebnis enttäuscht. Seine Rechnung: Mit drei Mannschaftspunkten mehr gegen Robin Laier (4:2) hätte im abschließenden Kampf Furkan Yildirim (75 kg G) eine knappe Niederlage gegen Alexander Zentgraf gereicht, um den Sieg nach Hause zu holen. Doch beim 2:10 war Yildirim auf verlorenem Posten.

„Furkan hätte den Kampf dann ganz anders angehen können“, sagt Riefling mit Blick auf den nun notwendig gewordenen Sieg von Yildirim, um mindestens das Unentschieden zu sichern.

Munteanu erneut eine Bank

Die Löwen führten nach drei Kämpfen 8:1. Bei einem Rückstand von 2:8 legte Adbul Raffar Ahmadi (57 kg F) Akabi Osiashvili nach 58 Sekunden auf beide Schultern. Attila Tamas (130 kg G) musste sich 1:3 gegen Stepan David geschlagen geben. Seine Extraklasse bewies erneut Virgil Munteanu (61 kg G) mit seinem Überlegenheitssieg gegen Tobias Büchler nach 1:11 Minuten.

Dzhambulat Ustaev musste beim 0:16 gegen Joshua Morodion (98 kg F) frühzeitig die Segel streichen. Bei Hossein Alizadeh (66 kg F) brach die Bänderverletzung aus dem Kampf gegen die KG Baienfurt/Ravensburg/Vogt im rechten Arm wieder auf, so dass er RKG-Siegringer Igor Chichioi beim 2:5 nicht entscheidend Paroli bieten konnte. So ging es mit 8:7 in die Pause.

Die erste Führung für Reilingen-Hockenheim vor rund 300 Zuschauern holte Jan Fischer (86 kg G) mit seinem 12:3 gegen Stiven Brandy Schäfer. Nach dem knappen Erfolg durch Riefling war Beat Schaible (80 kg F) richtig gallig gegen Thilo Dicker und siegte überlegen. Damit war die RG 13:10 in Front. Doch die Führung hielt nicht. Luciano Testas (75 kg F) war beim 0:16 gegen Alan Golmohammadi klar unterlegen. Die erhoffte erneute Wende schaffte Yilidirim dann nicht mehr.

Der nächste Löwen-Gegner SRC Viernheim siegte beim VfK Schifferstadt 16:11. cg