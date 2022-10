Bilanz stimmt positiv

München. Mit einem Sieg und einer Niederlage ist Bowling-Bundesligist ABC Mannheim (TSV 1846) vom Saisonauftakt aus München zurückgekehrt. Beim Erfolg gegen den BC Bavaria war Alexander Rusch mit 176 Pins im Schnitt bester Akteur. Im zweiten Spiel taten sich die Mannheimer gegen die favorisierte Truppe von EMAX München schwerer. In einem offenen Schlagabtausch auf hohem Niveau kam der ABC zwar in manchen Disziplinen einem Punktgewinn nah, aber am Ende fehlte ein Quäntchen Glück. Das Mannheimer Talent Marcel Marschall beeindruckte mit 209 Pins im Schnitt.

„Wir werden wohl mit dem Aufstieg nichts zu tun haben – aber auch nichts mit Abstieg“, bilanzierte Kapitän Oliver Blase. Ende Oktober treffen die Mannheimer im Felix Bowlingcenter Ludwigshafen auf Blau-Weiß 84 und den KV Stuttgart. ra