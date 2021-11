Mannheim. Tabellenführer SKV Sandhofen hat sich auch im Spitzenspiel der Fußball-Kreisklasse A, Staffel II, keine Blöße gegeben, den direkten Verfolger DJK Feudenheim mit 4:3 (3:1) geschlagen und den Vorsprung auf fünf Punkte (39) ausgebaut. „Wir haben es uns selbst schwer gemacht, denn wir waren nicht konsequent genug, hätten den Sack viel früher zumachen und zur Pause schon mit 4:1 führen können“, analysierte Sandhofens Coach Christian Hofsäß. Dennoch war er ganz zufrieden mit der Leistung seines Teams, in dem nach dem Pokalsieg gegen den TSV Neckarau einige frische Kräfte in der Startformation aufliefen. „Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, sind wir schwer zu schlagen“, sagte der SKV-Caoch nach den nächsten „Big-Points“ in Richtung Aufstieg. „Der ist ganz klar unser Ziel.“

„Das war der bisher stärkste Gegner, den wir hatten“, zollte DJK-Trainer Giuseppe Giordano dem SKV Respekt. „Wir mussten zwar auf sieben Verletzte verzichten, aber das ist keine Entschuldigung. Wir hatten in der ersten Hälfte keinen Zugriff und lagen verdient zurück. Nach der Pause haben wir es besser gemacht“, fand er aber auch Lobesworte für die eigene Elf. „Die Mannschaft hat Moral gezeigt und gut nachgelegt. Vor allem in der zweiten Halbzeit hat sie sich gut verkauft. Wenn das Spiel noch etwas länger gedauert hätte, wäre vielleicht sogar ein Unentschieden möglich gewesen.“

Überraschende Führung der DJK

Sebastian Pah vom SKV Sandhofen traf aus der Distanz und bejubelt hier seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1. © Berno Nix

Schon die Voraussetzung der Top-Begegnung bot jede Menge Spannung, trafen doch der mit bis dahin 56 Toren beste Angriff des SKV auf die beste Defensive. Nur sechs Gegentreffer hatte die DJK Feudenheim bis zum 14. Spieltag kassiert, nun kamen gleich drei hinzu. „Doch die tun uns nicht weh. Wir schauen nach vorn“, sagte Giordano

Den ersten Treffer im Spitzenspiel markierte die DJK. Tim Schwertlichs Weitschuss aus 25 Metern (13.) landete – so Sandhofens Trainer Christian Hofsäß – „wie aus heiterem Himmel“ im SKV-Tor. „Die Jungs sind aber cool und ruhig geblieben, denn wir waren schon bis dahin das bessere Team und hatten einige gute Abschlüsse. Die Mannschaft weiß, dass sie genügend gute Chancen kreiert.“

So wie Jakub Bednarski, der in der 30. Minute einen Ball von Mike Pfeiffer in den freien Raum aufnahm und zum 1:1 ausglich. Ivan Sulic überlistete DJK-Keeper Anthony Hannemann zum 2:1 (39.) und Sebastian Pah (43.) sorgte mit einem Weitschuss aus über 20 Metern, für die 3:1-Pausenführung der Platzherren.

Kurz nach dem Wiederanpfiff traf Linus Dreher für die DJK ins lange Eck zum 3:2 (49.), doch Ivan Sulic stellte den alten Abstand wieder her, als er am linken kurzen Eck den Ball zum 4:2 über den Torwart chippte (77.). Feudenheims Daniel Linnenbrink machte es noch einmal spannend, als sein Kopfball aus sechs Metern zum 4:3 im SKV-Netz landete (84.). „Danach haben wir alles nach vorn mobilisiert, der Gegner war nur noch in der Rückwärtsbewegung“, verfolgte DJK-Coach Giordano eine starke, aber letztendlich vergebliche Schlussoffensive. sd