Bicekuev empfiehlt sich in Heidelberg

Heidelberg. Zum ersten Wettkampf des Jahres haben sich die Ringer der Altersklasse der A-Jugend (15 bis 17 Jahre) in beiden Stilarten im Olympiastützpunkt in Heidelberg getroffen. Dort richtete der DRB sein Kaderturnier für die Sichtung von potenziellen Kandidaten für internationale Wettkämpfe in diesem Jahr aus. In der Länderwertung setzte sich die ARGE Baden-Württemberg mit insgesamt 47 Startern deutlich in beiden Stilarten durch.

Für die 14 Ringer des Nordbadischen Ringerverbands, die in die Mannschaft der ARGE Baden-Württemberg integriert waren, gab es insgesamt sieben Medaillen zu feiern. Gold erkämpfte sich auch Aasim Bicekuev vom ASV Ladenburg. TP