BG-Traum lebt weiter

Viernheim. Die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim/Weinheim haben das Topspiel in der Gruppe B bei Spitzenreiter USC Heidelberg III mit 59:65 verloren. Dennoch dürfen die Sharks weiter vom Aufstieg in die 2. Regionalliga träumen. Da die BG-Akteure um Coach Robin Zimmermann in ihrer Gruppe den zweiten Tabellenrang einnehmen, können sie für die Aufstiegsrunde planen, in der sie auf die drei besten Teams der Gruppe A treffen. Die Sharks nehmen die Ergebnisse gegen den USC Heidelberg III und voraussichtlich gegen den USC Freiburg II, der noch nicht offiziell als Dritter feststeht, mit in die Aufstiegsrunde, die ab Anfang März gestartet wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben super gespielt. Es war wohl einer der besten Saisonauftritte“, befand BG-Coach Zimmermann nach der Niederlage in Heidelberg. Im Hinspiel hatten die Viernheimer dem USC mit 66:44 die bisher einzige Saisonniederlage beigebracht. Die Sharks kamen auch diesmal gut ins Spiel und führten nach zehn Minuten mit 19:11. Doch dann drehten beim USC III Morris Hintz und Luis Scheck auf. Sie erzielten zusammen 49 der 66 Heidelberger Punkte.

Rebound-Duell entscheidet

Zur Pause führte die BG noch mit 30:25, doch die Heidelberger legten zu Beginn des Schlussviertels einen 14:0-Lauf hin. Angeführt von Victor Habrich, der in der Schlussphase zahlreiche Körbe warf, kamen die Sharks noch einmal heran. Doch es reichte nicht mehr. „Das Rebound-Duell hat der USC gewonnen, das hat den Unterschied ausgemacht“, sagte Zimmermann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

BG Habrich (15 Punkte ), Hoffmann (9), Lohrke (9), Kreutzer (8 ), Rothermel (8), Bregulla (5), Ceneli (3), Geister (2), Dörr.

In der Oberliga, Gruppe A, unterlag die SG Mannheim II bei der SG Heidelberg-Kirchheim mit 62:79 (28:42) und beendet die Hauptrunde als Sechster und Letzter.

SG II: Erdinger (20), Boutchang (11), Hermen (8), Deissler (7), Evisen (6), Ilic (5), Siebenhaar (5), Schubert. bol

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3