BG-Sharks nur Dritter

Weinheim. Die Aufstiegsträume sind fast schon geplatzt: Die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim/Weinheim unterlagen in ihrer Auftaktpartie der Meisterrunde zu Hause dem SSC Karlsruhe mit 69:83 (38:39). Damit ist die Mannschaft von Trainer Robin Zimmermann Dritter, hat aber eine Negativbilanz von 2:3-Siegen. Karlsruhe führt die Tabelle mit 6:1 Siegen an. Der USC Heidelberg III liegt mit 4:1 Siegen an zweiter Stelle.

Gegen Karlsruhe lagen die BG-Sharks nach dem ersten Viertel noch mit 21:19 vorne und trafen, trotz dem Ausfall einiger Stammspieler, viel aus der Distanz. Mit zunehmender Spieldauer bekam Karlsruhe die Partie aber in den Griff. Dogukan Ceneli erzielte 24 Punkte für die BG, die am Sonntag bei der SG Heidelberg-Kirchheim gewinnen muss, um noch eine Aufstiegschance zu haben.

In der Oberliga-Platzierungsrunde verlor die SG Mannheim II zu Hause gegen den Karlsruher TV mit 82:89 (32:48). Rasmus Denoke war mit 18 Punkten bester Werfer bei der SG II, die Schlusslicht bleibt und am 30. April in Lörrach antritt. bol

