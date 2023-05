Bewegung im Tabellenkeller

Mannheim. Giuseppe Giordano ist der neue Trainer beim abstiegsbedrohten Kreisligisten FC Germania Friedrichsfeld. Er folgt auf Lars Weidmann, der die Germanen im Sommer 2021 übernommen hatte und in der letzten Saison fast schon sensationell zum Klassenerhalt geführt hat. Nun hat der frühere Top-Torjäger aus privaten Gründen seinen Abschied aus Friedrichsfeld zum Rundenende erklärt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Lars hat zwei Jahre lang hervorragende Arbeit geleistet. Er ist an uns herangetreten mit dem Wunsch, mehr Zeit für die Familie zu haben – natürlich haben wir dem entsprochen“, so FC-Vorsitzender Bernd Hoffmann. Ab der neuen Saison übernimmt ligaunabhängig Giordano, der noch bis vor Weihnachten beim A-Ligisten DJK Feudenheim tätig war und diesen nachhaltig in der Spielklasse entwickelt hat.

„Wunschkandidat“ Giordano

Hoffmann ist von der Personalie überzeugt: „Er war unser Wunschkandidat und nach zwei intensiven Gesprächen waren wir uns einig, gemeinsam einen Neuaufbau an der Freien Platte anzugehen.“ Auch der 56-Jährige brennt für die neue Aufgabe und spinnt derzeit bereits im Hintergrund die Fäden. „Das ist eine spannende Aufgabe in Friedrichsfeld. Die Gespräche mit der Vorstandschaft waren konstruktiv und gut“, so Giordano.“

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-Kreisliga Strauchelnder Germania steht Umbruch bevor Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Spannender Endspurt Mehr erfahren

Aktuell geht es für die Germanen in der Kreisliga aber noch gegen den Abstieg, durch den wetterbedingten Abbruch vom Sonntag ist der FC Germania nun bereits zwei Partien in Rückstand. Eine Partie aufholen werden die abstiegsbedrohten Süd-Mannheimer bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) beim FV Brühl II. Für FC-Trainer Lars Weidmann haben sich die Gegebenheiten gegenüber der vergangenen aber Wochen nicht wesentlich verändert. „Im Endeffekt ist alles abhängig davon, welches Personal uns zur Verfügung steht.“

Wie es nicht geht, haben die Friedrichsfelder im Hinspiel demonstriert, bei dem sie auf eigenem Platz mit 0:7 demontiert wurden. Nichtsdestotrotz machte der jüngste Auftritt gegen die SpVgg Ilvesheim, wo es zum Zeitpunkt des Spielabbruchs 3:3 stand, Hoffnung. Weidmann: „Wir müssen uns wie gegen die SpVgg mit mannschaftlicher Geschlossenheit dagegenstemmen.“ Auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz bestehen nur noch theoretische Chancen. Ziel der Germanen ist Platz 14, der bei bestimmten Auf- und Abstiegskonstellationen für den Klassenerhalt reichen könnte.

Bugert übernimmt beim ASV

Veränderungen gibt es auch beim A-Ligisten ASV Feudenheim, der mit Patrick Bugert, bis zuletzt Co-Trainer bei der SpVgg Ilvesheim, einen neuen Trainer gefunden hat. Bugert wird den abstiegsbedrohten ASV ab sofort übernehmen und umgehend die Mission Klassenerhalt starten. Ursprünglich war Bugerts Einstieg erst für kommende Saison geplant, nun soll er das in Schlagseite liegende ASV-Schiff so schnell wie möglich aufrichten.

„Gemeinsam mit Abteilungsleiter Björn Korbus und seinem Team reagieren die Verantwortlichen auf die Negativserie der letzten Wochen“, heißt es in einer Mitteilung des Clubs. Bugert wird nach Kerstin Burgey, die vor Weihnachten das Handtuch geworfen hatte, und Juan Corrales, von dem man sich in der Vorwoche getrennt hatte, schon der dritte Trainer beim ASV in dieser Saison sein.