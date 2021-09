Bereit für das Zweitliga-Derby

Mannheim. Bevor die Damen des TSV Mannheim Hockey und des Feudenheimer HC am Sonntag zum Zweitligaderby aufeinandertreffen, holten beide Teams einen Heimsieg gegen den ATV Leipzig. Der TSVMH besiegte am vergangenen Sonntag Leipzig mit 4:0 (2:0) und ist nun das einzige noch ungeschlagene Team.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Aufgrund unserer Chancen hätten wir sogar zweistellig gewinnen können“, war für TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller der Sieg absolut verdient, bei dem Violetta Klein, Laura Pfaff und Antje Rink (zwei Tore) trafen. Am Tag zuvor hatten die FHC-Damen den ATV durch Tore von Emma Förter, Pauline Himmler, Luisa Hölfling-Conradi, Caprice Brune und Semra Said mit 5:0 (1:0) besiegt. and