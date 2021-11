Bereit für das Topspiel

Mannheim. Die Saison verläuft für die Regionalliga-Volleyballerinnen der VSG Mannheim/DJK MVC hervorragend. Nach fünf Spieltagen ist das Team von Coach Adnand „Nando“ Zinela noch ungeschlagen und liegt hinter dem punktgleichen TV Villingen mit elf Zählern auf Rang zwei. Allerdings entwickelte sich das Lokalderby gegen den HTV Heidelberg zu einer Zitterparty, bevor der 3:1-Erfolg gesichert war.

Der Trainer hatte seine Schützlinge zwar auf einen Sieg eingeschworen, doch die Heidelbergerinnen wehrten sich. Die Kampfstörche mussten schon im ersten Durchgang ihrem Spitznamen Ehre machen, bis sie knapp mit 26:24 gewonnen hatten. Der zweite Satz verlief dagegen wie erhofft, vor eigenem Publikum überzeugten die Mannheimerinnen mit starken Aufschlägen, guten Blocks und wirkungsvollen Angriffen (25:14). Doch danach leistete sich die VSG zu viele Fehler, baute dadurch die Gegnerinnen wieder auf und kassierten mit 23:25 den ersten Gegenpunkt (2:1). Der vierte Durchgang stand lange auf der Kippe, beide Teams schenkten sich nichts. Letztlich gab es im Volleyball-Krimi ein glückliches Ende für die Mannheimerinnen (25:22).

An diesem Samstag gibt es in der Mannheimer Bertha-Benz-Halle einen Doppelspieltag. Um 16 Uhr benötigen die auf dem letzten Platz liegenden Oberliga-Herren gegen Konstanz einen Erfolg. Um 20 Uhr kommt es in der Frauen-Regionalliga zum Spitzenspiel VSG Mannheim (2.) gegen TV Villingen (1.). sd