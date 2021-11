Benecke sehr zufrieden mit MHC

Berlin. Durch einen 5:0 (3:0)-Sieg am Samstag beim Aufsteiger TuS Lichterfelde und einem 3:1 (1:1)-Erfolg beim Berliner HC einen Tag später gehen die Damen des Mannheimer HC in der Feldhockey-Bundesliga als bestes Team in die Winterpause.

„Mit unserer Hinrunde können wir sehr zufrieden sein“, bilanzierte Nicklas Benecke. Der MHC-Damencoach sah am Sonntag beim BHC erst das fünfte Gegentor in dieser Saison, als Carlotta Pahlke den BHC mit 1:0 (15.) in Führung brachte. Merle Knobloch (24.), Stine Kurz (45./Strafecke) und Nadine Kanler (55.) drehten das Spiel.

Beim TuS Lichterfelde trafen Lisa Mayerhöfer, Stine Kurz, Nadine Kanler (2) und Aina Kresken für den MHC. and