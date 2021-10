Belohnung bleibt aus

Speyer. Die Judofighters Rhein-Neckar sind auch am dritten Wettkampftag der 1. Bundesliga ohne Punkt geblieben. Gegen den deutschen Meister und derzeitigen Spitzenreiter TSV Abensberg verloren sie erwartungsgemäß 2:12, gegen den Tabellenvierten JSV Speyer 5:9. „Dass wir gegen Abensberg keine Chance haben, war klar“, sagte Cheftrainerin Carmen Bruckmann. „Aber gegen Speyer haben wir zur Halbzeit mit 4:3 geführt – das war sehr überraschend. Leider haben wir diese Leistung im zweiten Durchgang nicht durchgehalten. Aber die Jungs haben sehr gut gekämpft.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Erfolge gegen Abensberg gingen auf das Konto von Markus Eisenmann (+100) kg und von Pascal Bruckmann (-73 kg). Gegen Speyer besiegte der Trainersohn mit Michel Adam dann einen deutschen Spitzenjudoka. „Jonas Mollet hat sich in der Klasse bis 81 Kilo zudem gegen einen ganz starken Georgier durchgesetzt“, lobte die Trainerin. Den Halbzeit-Vorsprung sicherten Jan Mollet (-66 kg) und Janis Hill (-90 kg). Danach konnte nur Jan Mollet noch einmal punkten.

„Die Jungs haben viel Spaß und werden weiterkämpfen, um in der Ersten Liga zu bleiben“, hofft die Trainerin, dass zum Rundenschluss am Samstag in Sindelfingen der Klassenerhalt klappt. Zwar warten mit dem KSV Esslingen (2.) und dem JC Leipzig (3.) zwei Spitzenteams auf den Tabellenachten, aber der kann wieder auf den Olympiazweiten Saied Mollaei bauen, der am ersten Wettkampftag auftrumpfte. „Im Augenblick ist alles in der Schwebe“, weiß Bruckmann nicht, ob es in dieser Saison unter den zehn Vereinen überhaupt Absteiger gibt. Und wenn ja – wie viele es sein werden.