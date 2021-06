Bei der EM geht es um WM-Tickets

Mannheim/Amsterdam. Am Freitag (17 Uhr) bestreiten Deutschlands Hockeyherren gegen Wales das Eröffnungsspiel der Feldhockey-EM in Amsterdam (4. Juni bis 13. Juni). Die DHB-Damen ziehen am Sonntag (12.45 Uhr) nach, wenn Bundestrainer Xavier Reckinger mit seinem Team auf sein Heimatland Belgien trifft. Die europäischen Titelkämpfe sind für beide Mannschaften die Generalprobe für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August).

„Wir wollen bei der EM die bestmögliche Platzierung holen. Es geht auch um die WM-Qualifikation, unsere Abläufe sind aber auf Olympia ausgerichtet“, betont Herrenbundestrainer Kais al Saadi. Er weiß, dass sich die ersten fünf Teams bei der EM für die WM im Januar 2023 in Indien qualifizieren. Als die DHB-Herren bei der bisher letzten EM 2019 auf Platz vier landeten, war der Hamburger noch nicht im Amt.

Alexander Stadler will seinen Kasten bei der EM sauber halten. © Sörli Binder

„Es ist irgendwie schon ein Geschenk, dass man dieses EM-Turnier noch vor Olympia hat“, ist Damenbundestrainer Reckinger bewusst, dass es angesichts von nur drei zu vergebenen WM-Startplätzen den Halbfinaleinzug braucht, um bereits das Ticket für die WM zu lösen, die im Juli 2022 in Spanien und den Niederlanden ausgetragen wird. Um ins Halbfinale einzuziehen, ist mindestens Gruppenplatz zwei nötig.

Stadler als Nummer eins

Große Vorfreude auf die EM ist beim 21-jährigen Alexander Stadler vom TSV Mannheim Hockey zu spüren. „Das ist mein erstes großes Turnier mit den Hockeyherren. Ich freue mich darauf. Als ich am vergangenen Freitag erfahren habe, als Nummer eins für Olympia und die EM nominiert zu sein, konnte ich es gar nicht fassen“, berichtet der junge Torhüter, der ebenso wie Linus Müller vom Mannheimer HC nicht nur das EM-, sondern auch das Olympiaticket gelöst hat.

In Amsterdam dürfen sich bei der EM im 18-Mann-Kader auch Paul Kaufmann (TSVMH) und Justus Weigand (MHC) auf dem Platz beweisen. Beide werden auch mit nach Tokio reisen, rücken vor Ort als sogenannte P-Akkreditierte aber nur dann in den nur 16-köpfigen Olympiakader nach, wenn es Ausfälle gibt.

Sonja Zimmermann vom Mannheimer HC bestreitet nach Silber bei der EM 2019 schon ihr zweites EM-Turnier. Sie erhielt von Reckinger am Donnerstag vergangener Woche die frohe Kunde, bei Olympia und der EM mit dabei zu sein: „Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Seit der Anruf vom Bundestrainer kam, bin ich sehr viel am Strahlen.“ Die 21-jährige will nun vor Olympia eine starke EM spielen.

Für die DHB-Herren geht es nach dem Auftaktspiel gegen Wales in der Vorrunde noch gegen den Gastgeber Niederlande (Sonntag, 15 Uhr) und am 8. Juni (14.45 Uhr) gegen Frankreich. Die DHB-Damen treffen nach dem Spiel gegen Belgien auf England (7. Juni, 17 Uhr) und Italien (9. Juni, 14.45 Uhr). Alle Spiele mit deutscher Beteiligung gibt es unter www.sportschau.de unter der Rubrik Live als kostenlosen Livestream zu sehen.

