Mannheim. Die Zahlen sind alarmierend, die Zeit drängt – Sabine Hamann, Vorsitzende des Sportkreises Mannheim, fürchtet im Gespräch mit dieser Redaktion das Schlimmste, wenn nicht schnell über Öffnungsperspektiven für den Sport entschieden wird. „Wir haben einen Mitgliederschwund bei den Mannheimer Vereinen von rund 4,7 Prozent“, erklärt die 55-Jährige. „Wirklich dramatisch sind die Zahlen in der Altersgruppe von null bis sechs Jahren: Dort gab es ein Minus von 15 Prozent.“

Die promovierte Erziehungswissenschaftlerin vertritt die 476 Clubs in Mannheim und Umgebung. Und auch wenn die Erhebung noch nicht komplett ist, lässt die Hochrechnung nichts Gutes ahnen. Waren Anfang 2020 noch fast 142 000 Mitglieder gemeldet, sind es nun rund 135 000. „Im Vergleich mit den anderen Sportkreisen liegen wir mit unseren 4,7 Prozent am oberen Rand“, berichtet sie.

Vor allem der Einbruch bei den Jüngsten macht Hamann, aber auch dem Badischen Sportbund, größte Sorgen. „Den Kindern geht der Zugang zum Vereinssport verloren. Vor dem Hintergrund einer frühen Prägung für ein lebenslanges Sport-Treiben ist das sehr problematisch“, fürchtet die 55-Jährige, dass sich die Probleme potenzieren werden.

Zumal niemand voraussagen kann, ob alle Sportlerinnen und Sportler selbst nach einer Öffnung zurückkehren werden. „Man muss sagen, dass viele Mitglieder zum Glück sehr sehr treu sind. Was aber erschwerend wirkt, sind die fehlenden Neueintritte, weil die Vereine so gut wie nichts anbieten durften“, sagt Hamann.

Von existenzbedrohenden Abmeldezahlen habe sie zwar nichts gehört, „aber wir laufen langsam aber sicher in diese Richtung, wenn sich nicht bald etwas tut“, fürchtet die Sportkreis-Chefin. „Bei den Vereinen herrscht ein hohes Maß an Frustration, weil der Sport bislang aus allen Öffnungsszenarien ausgenommen war. Da hieß es bislang nur, wir bilden eine Arbeitsgruppe. Was das heißt, weiß jeder“, zeigt sich Hamann von der Politik enttäuscht. Sie nennt ein Beispiel. „In Viernheim ist Tennis spielen erlaubt, in Mannheim nicht. Das kann ich doch keinem vermitteln“, stellt sie fest. Und erinnert an eine weitere paradoxe Situation: „Letztes Jahr war es so, dass die Ruderer in Ludwigshafen ins Boot gestiegen sind und auf dem Rhein unterwegs sein durften. Von Mannheim aus war das untersagt – auf dem selben Fluss.“ Kein Wunder, dass der Redebedarf aufseiten der Clubs immer weniger geworden sei. „Man dreht sich im Kreis, das zermürbt die Vereine“, umschreibt es Hamann.

Das kürzlich vorgestellte Expertenkonzept zur schrittweisen Öffnung des Ligenbetriebs für Zuschauer samt Bagatellgrenzen für den Amateursport, begrüßt die Funktionärin grundsätzlich: „Erst einmal kämpfen wir jetzt aber um den Trainingsbetrieb. Vor allem im Kinder- und Jugendbereich ist das jetzt zwingend nötig. Und davon sind wir scheinbar noch weit entfernt“.

Sie stimmt zuversichtlich, dass der Aufschrei aus dem Sport immer lauter werde. „Mir scheint, wir sind endlich in den Blick der obersten Ebene geraten und es wird zunehmend verstanden, dass wir Teil der Lösung und nicht des Problems sind. Man darf doch nicht vergessen, dass gerade im Vereinssport Strukturen da sind, um Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten“, sagt Hamann und blickt gespannt auf den Mittwoch, wenn die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten beraten.