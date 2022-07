Begeisternde Talentschau bei der MTG

Mit den Worten „We love it“, begründete die britische Delegationsleiterin kurz und bündig, was sie und ihr Team jedes Jahr zur Bauhaus-Juniorengala nach Mannheim zieht. Es sind nicht nur die perfekten äußeren Bedingungen, sondern auch die Atmosphäre im Michael-Hoffmann-Stadion, die bei der 28. Auflage 400 Leichtathletik-Talente aus 23 Nationen zu Bestleistungen trieb. Auf dem Weg zur U-20-WM in Cali (Kolumbien) wuchsen sie ein ums andere Mal über sich hinaus, erzielten 115 persönliche Bestleistungen, setzten 17 Saisonbestmarken und verbesserten drei Meeting- sowie vier nationale Rekorde.

Ausschlaggebend dafür ist auch das Stadion, das 2019 notdürftig repariert und 2020 saniert wurde. Im vergangenen Jahr erfüllte es eine kleine, nun seine große Bewährungsprobe eindrucksvoll. Der neue, für das Stadion im Pfeifferswörth so typische blaue Boden garantierte schon immer schnelle Zeiten.

Fakten geschaffen

Seit Samstag ist klar, dass das so bleiben wird. Und weil im Stadion nun wirklich alles stimmt, hat die MTG mit Hilfe der Geldgeber von Bund, Land und Stadt Fakten geschaffen, weiter Veranstalter des weltweit begehrten und größten Meetings für die U 20 zu sein. „Hier gibt es eine Kommunalpolitik, in der nicht nur gequatscht, sondern auch gehandelt wird“, bedankte sich DLV-Ehrenpräsident Clemens Prokop bei den Angehörigen des Stadtrates.

Die tolle Stimmung, die an beiden Tagen im Stadion herrschte, wünscht man sich nun auch für die Landesspiele der Special Olympics für geistig und mehrfache Behinderte, die vom 13. bis 16 Juli in Mannheim stattfinden. Das Herz der Veranstaltung schlägt im Sportpark Pfeifferswörth mit dem Schwerpunkt MTG und Michael-Hoffmann-Stadion. Einige der Mitwirkenden hatten bei der Gala Gelegenheit, die Wettkampfstätte zu testen und begeisterten mit ansteckender Freude am Sport.