Befreiungsschlag im Erzgebirge

Aue. Der Stein, der den Profis und Verantwortlichen vom Herzen gefallen ist, war wahrscheinlich sogar im heimischen Hardtwald noch zu hören, obwohl sich der SV Sandhausen über 300 Kilometer weit weg befand. Der SVS hat am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga nicht nur die ersten Saisontreffer erzielt, sondern auch den ersten Auswärtssieg seit Dezember 2020 eingefahren. Mit 3:1 gewannen die Hardtwälder beim FC Erzgebirge Aue. Dabei bewiesen die in Neongrün spielenden SVS-Profis Nerven- und Willensstärke. Daniel Keita-Ruel sagte: „Wir sind sehr viel gelaufen, wollten von Beginn an pressen, das ist uns gelungen. Hauptsache gewonnen.“

Jubel beim SV Sandhausen. © dpa

Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca freute sich ebenfalls: „Wir haben mit dem Sieg einige negative Serien beendet. Wir haben zuvor in vier Pflichtspielen keinen Treffer erzielt, diesmal waren es drei, es hätten auch sechs sein können. Auch unsere Auswärtsserie haben wir durchbrochen.“

Das Trainerteam Gerhard Kleppinger/Stefan Kulovits stellte die Mannschaft im Vergleich zur Vorwoche nicht um. Marcel Ritzmaier hatte schon beim torlosen Remis gegen den Karlsruher SC den ersten Warnschuss abgegeben und so machte es der Österreicher auch im Erzgebirge. Die zweite Parallele: Er scheiterte auch diesmal, denn sein Abschluss gegen Martin Männel war zu schwach. Enger war es wenig später, als Alexander Esswein mit einem Schuss am Pfosten scheiterte. Nach einer halben Stunde traf Ritzmaier erneut nur Aluminium.

Nach dem Seitenwechsel starteten die Hausherren vor 6640 Zuschauern besser. Ein Kopfball von Gaetan Bussmann verfehlte aber sein Ziel. Für die erste Erlösung sorgte Esswein (52.). Die Freude währte nur kurz, denn aus dem Nichts erzielte Babacar Gueye das 1:1.

Lob vom Gegner

In den vergangenen Wochen wäre Sandhausen nach einem Gegentreffer wohl eingebrochen, doch diesmal ließ sich der SVS nicht aus der Ruhe bringen. Janik Bachmann schob überlegt ein und brachte die Kurpfälzer wieder in Führung. Kulovits und Kleppinger reagierten. Sie brachten frische Kräfte, setzten allerdings nicht nur auf die Defensive. Das zahlte sich aus, denn Sandhausen versteckte sich auch in der Schlussphase nicht. Aue fand kein Mittel und Cebio Soukou sorgte für die Entscheidung zum 3:1.

Der Neuzugang sagte: „Für uns war es sehr wichtig, endlich ein Spiel zu gewinnen und Treffer zu erzielen. Wir waren in der Pflicht, mal ein Spiel für uns zu entscheiden. Wir freuen uns sehr darüber. Dass ich in Aue mein erstes Tor für den SVS erziele, also gegen meinen ehemaligen Verein, nehme ich gerne so hin.“ Und auf der Gegenseite zeigte sich Aliaksei Shpilueski als fairer Verlierer: „Glückwunsch an den SV Sandhausen. Wir sind sehr enttäuscht. Wir haben vor dem Spiel davor gewarnt, dass der SVS eine richtig gute Mannschaft hat, die zu Unrecht unten drinstand. Das hat der Gegner in der ersten Halbzeit auch gezeigt, mit viel Qualität im Ballbesitz.“