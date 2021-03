Leutershausen. Auch wenn der Ball momentan ruht, sind die Verantwortlichen beim Handball-Drittligisten SG Leutershausen weiter dabei, den Kader für die neue Spielzeit zusammenzustellen. Mit Lukas Wichmann, Manel Cirac und Philipp Jaeger gab es bereits Abgänge zu verkünden, zu denen sich nun Rechtsaußen Lukas Köder gesellt. Der Linkshänder wechselt zum Zweitligisten HSG Konstanz.

AdUnit urban-intext1

Ersatz wurde aber schon gefunden: Vom Oberligisten Obernburg kommt Lucas Bauer (Bild). Der 25-Jährige wurde in der Jugend des TV Großwallstadt ausgebildet und spielte anschließend drei Jahre in Kirchzell in der Dritten Liga. Von dort aus ging es für den Linkshänder nach Groß-Bieberau und zuletzt nach Obernburg. Bei der SGL soll Bauer mit Max Schmitt, der nach seinem Kreuzbandriss wieder zurückkehrt, das Duo auf Rechtsaußen bilden. Bauer hatte bereits im Vorjahr Kontakt mit den Bergsträßern, im zweiten Anlauf hat es nun geklappt. red