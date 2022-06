Bandits zeigen ihr Potenzial

Mannheim. Nach zuvor zwei Niederlagen haben die Mannheim Bandits im Rhein-Neckar-Derby beim Oberliga-Spitzenreiter Heidelberg Hunters mit einem 24:24 (10:14, 0:3, 7:0, 7:7)-Unentschieden ihre Form wiedergefunden. Um ein Haar hätten sie dem zuvor viermal siegreichen Aufsteiger im Heidelberger Fritz-Grunebaum-Sportpark die erste Saisonniederlage zugefügt, doch der Fieldgoal-Versuch von Adnan Dogan kurz vor Schluss wurde geblockt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dogan war dennoch der fleißigste Punktesammler der Bandits. Max Wothe und Luca Mohr brachten die Hausherren vor 700 Zuschauern mit Touchdowns mit 14:0 in Führung, ehe Dogan mit einem Touchdown und dem selbst verwandelten Kick zum Extrapunkt sowie einem Fieldgoal über 30 Yards die American Footballer der MTG Mannheim auf 10:14 heranbrachte.

Robin Hammer erhöhte für die Hunters auf 17:10. Im dritten Viertel erlief Okan Öz für die Bandits einen Touchdown zum 16:17, Dogan packte den Extrapunkt zum 17:17 drauf. Im Schlussabschnitt landete Luca Mohr einen Touchdown zur 24:17-Führung der Hunters, aber Dogan hatte auch noch einen Touchdown plus selbst verwandelten Extrapunkt zum 24:24-Ausgleich parat.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema American Football Gebrauchter Tag für die Bandits Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel American Football Bandits weiter ungeschlagen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel American Football Bandits sorgen für klare Verhältnisse Mehr erfahren

Am Sonntag steigt ein Heimspieldoppelpack im MTG-Stadion, wenn ab 12 Uhr zunächst die Mannheim Banditaz die Trier Stampers Ladies zum Auftaktspiel in der Zweiten Damenbundesliga empfangen. Um 15 Uhr bekommen es die Oberliga-Herren mit Tübingen zu tun. and