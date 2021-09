Bandits weiter ungeschlagen

Mannheim. In der Oberliga Baden-Württemberg kommt American- Football-Aufsteiger Mannheim Bandits dem Durchmarsch in die Regionalliga Südwest immer näher. Auch die Heilbronn Salt Miners konnten den Siegeszug der MTG-Footballer nicht bremsen. So besiegten die Bandits die Gäste aus Heilbronn mit 30:9 (10:0, 7:0, 7:3, 6:6).

Fleißigster Mannheimer Punktesammler bei den Bandits war Adnan Dogan mit zwei Touchdowns, einem Fieldgoal und drei Extrapunkten. Levin Liebenow und Jonas Kolb erzielten je einen Touchdown. Personell geschwächt mussten sich die Mannheim Banditaz zuvor in der Zweiten Damen-Bundesliga den favorisierten Saarland Ladycanes klar mit 0:40 (0:6, 0:14, 0:14, 0:6) geschlagen geben. and