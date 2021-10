Bandits verpassen den Durchmarsch

Mannheim. Mit dem Durchmarsch in die Regionalliga Südwest wird es für den Aufsteiger Mannheim Bandits nichts. Die American Footballer der MTG Mannheim verloren ihr letztes Punktspiel in der Oberliga Baden-Württemberg bei den Reutlingen Eagles mit 13:34 (0:12, 6:7, 7:0, 0:15) und mussten die Eagles damit in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit einem Sieg in Reutlingen hätten die Bandits Platz zwei und damit die Relegationsteilnahme zur Regionalliga sicher gehabt, nun stehen die Fellbach Warriors und Reutlingen in der Abschlusstabelle uneinholbar vor den Bandits. Fellbach hat sogar noch ein Spiel in der Hinterhand.

Für die Mannheimer bleibt in der Abschlusstabelle nur der undankbare dritte Platz vor den punktgleichen Schwäbisch Hall Unicorns II. and