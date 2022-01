Bandits veranstalten Probetraining

Mannheim. Die NFL-Play-offs sind in Sachen American Football gerade in aller Munde, doch auch hierzulande hat die Vorbereitung auf die Spielzeit 2022 schon begonnen. Dabei suchen die Mannheim Bandits an diesem Sonntag beim Tryout weitere Footballbegeisterte für ihre Herrenmannschaft (Oberliga), Damenmannschaft (2. Bundesliga) und ihre Nachwuchsteams (U 19, U 16, U 13).

Vorerfahrung ist nicht nötig. Wer kostenlos in den Footballsport hineinschnuppern möchte, der ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr auf dem MTG-Kunstrasenplatz willkommen. Coronabedingt ist eine Anmeldung auf der Website www.bandits-football.de nötig. and

