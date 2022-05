Bandits starten mit Sand im Getriebe

Mannheim. Zum Saisonauftakt in der Oberliga Baden-Württemberg haben die Mannheim Bandits zwar einen 18:8 (6:0, 6:0, 6:0, 0:8)-Sieg gegen Regionalliga-Absteiger Karlsruhe Engineers eingefahren, doch noch lief nicht alles rund bei der Mannschaft um Bandits-Quarterback Thorben Gehrmann.

Pascal Kaufmann trug im ersten Viertel eine Interception in die Karlsruher Endzone und erzielte den ersten Bandits-Touchdown der Oberligasaison 2022, der Extrapunkt schlug aber fehl. Dies sollte auch bei den Touchdowns von Aytac Merban und Luca Lehmann der Fall sein, die für eine 18:0-Führung der MTG-Footballer sorgten. Den Gästen gelang im Schlussviertel mit einem Touchdown plus einer Zwei-Punkt-Erhöhung Ergebniskosmetik. and

