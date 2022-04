Bandits starten mit hohen Zielen

Mannheim. Für die Mannheim Bandits wird es am Samstag (15 Uhr) ernst, denn dann beginnt für die American Footballer der MTG Mannheim im heimischen Michael-Hoffmann-Stadion mit dem Heimspiel gegen die KIT SC Engineers aus Karlsruhe die neue Saison in der Oberliga Baden-Württemberg. Nachdem die Bandits in der vergangenen Spielzeit als Aufsteiger auf Platz drei erst spät aus dem Aufstiegsrennen fielen, gibt Bandits-Abteilungsleiter Essam Shurbaji für die Saison 2022 eine klare Zielsetzung aus. „Wir wollen auf Platz eins oder zwei kommen“, sagt Shurbaji, der damit den direkten Regionalliga-Aufstieg als Meister oder den Umweg über die Relegation anpeilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Relegation zwischen Oberliga und Regionalliga fanden sich letzte Saison auch die Karlsruhe Engineers wieder, die als Regionalligist gegen die Reutlingen Eagles unterlagen und nun eine Klasse tiefer antreten müssen. „Karlsruhe hatte schon sein erstes Spiel und hat das beim Aufsteiger Leonberg Alligators mit 12:7 gewonnen“, hat Shurbaji beobachtet und ist für den Samstag optimistisch, da das Team von Bandits-Headcoach Christian Kempf in der Saisonvorbereitung mit den Mainz Golden Eagles eine Mannschaft aus der Regionalliga Mitte mit 31:0 bezwingen konnte.

Der Coaching Staff von Christian Kempf hat dabei prominenten Zuwachs bekommen, denn Nicolas Werle, der mit der Frankfurt Galaxy in der vergangenen Saison als Spieler ELF-Champion wurde, wird sich nun um die Defensive Lineman der „Banditen“ kümmern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Neben dem alten Rivalen Schwäbisch Hall Unicorns II sieht Essam Shurbaji auch den Landesligameister Heidelberg Hunters als Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft an.

„Auch Leonberg hat als zweiter Aufsteiger zuletzt eine starke Saison gespielt und die Relegation zur Oberliga gewonnen“, sagt Shurbaji, der gespannt ist, wie sich letztlich die beiden Absteiger aus der Regionalliga schlagen werden. Neben der Zweitvertretung des deutschen Vizemeisters aus Schwäbisch Hall sind aus der Vorsaison auch die Tübingen Red Knights am Start, die den Hallern zum Auftakt mit 0:13 unterlagen.

Damen starten erst im Juni

Während für die Mannheim Banditaz die Saison in der 2. Damen-Bundesliga erst am 19. Juni beginnt, fiebern die Cheerleader der Bandits schon dem 7. Mai entgegen, wenn in Freiburg die baden-württembergischen Landesmeisterschaften anstehen. „Wir hoffen natürlich, dass sich unsere Cheerleader für die deutschen Meisterschaften qualifizieren“, gibt sich Shurbaji optimistisch. Zudem haben die Bandits vom American Football Verband Deutschland (AFVD) diesen Monat den Zuschlag als Ausrichter für das renommierte Jugendländerturnier bekommen, das nun am 29./30. Oktober in Mannheim steigt. and

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3