Bandits sorgen für klare Verhältnisse

Mannheim. In der Oberliga Baden-Württemberg führen die Mannheim Bandits die Tabelle nach dem dritten Sieg im dritten Spiel weiterhin an. Beim Tauberfranken Wolfpack in Bad Mergentheim feierten die American Footballer der MTG Mannheim mit dem 43:0 (7:0, 22:0, 7:0, 7:0) bereits den zweiten Kantersieg in dieser Saison.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Florian Joa erzielte die ersten drei Touchdowns der Partie. Adnan Dogan sorgte für zwei Extrapunkte, und Mark Mazurek steuerte eine Two Point Conversion bei. Jonas Kolb erhöhte per Touchdown auf 28:0, ehe der Zusatzpunkt von Dogan zum 29:0 saß. In Hälfte zwei besorgte Dogan alle Punkte selbst, als er zwei Touchdowns mit verwandeltem Extrapunkt draufpackte. and