Bandits neuer Spitzenreiter

Mannheim. Mit einem 26:12 (0:0, 6:12, 10:0, 10:0)-Heimsieg über die Stuttgart Silver Arrows haben die American Footballer der Mannheim Bandits (6:2 Punkte) die Tabellenführung in der Oberliga übernommen. Im Michael-Hoffmann-Stadion ging Stuttgart durch einen Touchdown mit 6:0 in Führung, den Faron Rodriguez ebenfalls per Touchdown zum 6:6 ausglich. Noch vor der Halbzeit hieß es nach einem weiteren Gäste-Touchdown 6:12.

Im dritten Viertel steuerte Bandits-Quarterback Thorben Gehrmann den Touchdown zur 14:12-Führung selbst bei. Mit einem Safety durch die starke Bandits-Defense erhöhte die MTG auf 16:12. Im Schlussviertel packte Florian Joa einen Touchdown und Adnan Dogan ein Fieldgoal zum 26:12 drauf. and