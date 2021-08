Bandits machen kurzen Prozess

Mannheim. Die Mannheim Bandits haben auch ihr zweites Spiel in der Oberliga gewonnen. Im Michael-Hoffmann-Stadion feierte der Aufsteiger einen klaren 40:7 (14:0, 19:0, 0:0, 7:7)-Heimsieg gegen die Schwäbisch Hall Unicorns II. Florian Joa und Mark Mazurek sorgten mit ihren Touchdowns für das 14:0. Lennart Janzing trug eine Interception zum 20:0 in die Endzone, und nach Pässen von Quarterback Thorben Gehrmann stellten Adnan Dogan und Mark Mazurek mit ihren Touchdowns die 33:0-Halbzeitführung her. Im Schlussviertel erhöhte Levin Lebenow auf 40:0.

Die Mannheim Banditaz starteten mit einem 20:0-Sieg bei den Trier Stampers in die DBL 2 Südwest. and