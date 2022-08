Bandits lassen es austrudeln

Mannheim. Für die Mannheim Bandits ist die Saison in der Oberliga Baden-Württemberg mit einer 13:30 (7:10, 6:7, 0:7, 0:6)-Niederlage bei den Tübingen Red Knights zu Ende gegangen. Bei den bereits als Absteiger feststehenden Tübingern gaben die American Footballer der MTG Mannheim auch Spielern Einsatzzeit, die in der Saison bisher nicht so zum Zuge gekommen waren. Die Schwarz-Roten hatten Platz fünf bereits sicher. Philipp Appel mit einem Touchdown und Adnan Dogan mit dem verwandelten Extrapunkt sowie zwei Fieldgoals sorgten für die Mannheimer Punkte.

Die Mannheim Banditaz bejubelten indessen in der Zweiten Damenbundesliga Südwest einen deutlichen 58:12 (16:6, 22:0, 14:0, 6:6)-Sieg bei den Trier Stampers Ladies. Am Samstag (16 Uhr) haben die Banditaz die Damen der Tübingen Red Knights zu Gast. and