Bandits feiern Klassenerhalt

Mannheim. Im letzten Saisonheimspiel haben die Mannheim Bandits am Sonntag im Michael-Hoffmann-Stadion einen klaren 31:8 (7:0, 10:0, 14:0, 0:8)-Sieg gegen den direkten Konkurrenten Stuttgart Silver Arrows für sich verbucht. Durch diesen Erfolg können die American Footballer der MTG Mannheim bereits vor dem letzten Spieltag auch nächste Saison fest für die Oberliga Baden-Württemberg planen. Zwar könnten die „Silberpfeile“ zumindest theoretisch nach Punkten noch mit den „Banditen“ gleichziehen, doch den direkten Vergleich haben die Kurpfälzer nach der knappen 3:7-Niederlage im Hinspiel für sich entschieden. Die Silver Arrows kämpfen in der Relegation gegen die Ludwigsburg Bulldogs um den Klassenerhalt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Sonntag gaben die Schwarz-Roten von Beginn an den Ton an und bereits der erste Drive der Bandits führte zum 7:0, als Quarterback Thorben Gehrmann mit einem Pass Oliver Lösch bediente, der den Touchdown zum 6:0 erzielte. Den Extrapunkt zum 7:0 verwandelte Adnan Dogan, der im zweiten Viertel auch per Fieldgoal auf 10:0 erhöhte. Die weiteren Punkte für die MTG-Footballer fuhren dann Valentin Alvarez mit gleich drei Touchdowns und Dogan mit den jeweiligen Kicks zum Extrapunkt ein. and