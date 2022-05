Bandits empfangen den Spitzenreiter

Mannheim. Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Mannheim Bandits in der Oberliga Baden-Württemberg den Tabellenführer Schwäbisch Hall Unicorns II im MTG-Stadion. Die Haller haben in ihren bisherigen drei Partien gesiegt, während die MTG-Footballer im bisher einzigen Ligaspiel gegen Karlsruhe mit 18:8 gewannen. Bereits um 12 Uhr messen sich die U-16-Teams beider Clubs.

Mit den Six Shooters, Double Trouble, Romina und Rike und den Red Hot Chilli Mamaz gewannen alle vier teilnehmenden Formationen der Bandits Cheerleader zuletzt in Freiburg den baden-württembergischen Landesmeistertitel und qualifizierten sich für die Cheerleading-DM am 28. Mai in Mülheim. and

