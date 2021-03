Ludwigshafen. Christian Klimek musste am Sonntag wenige Minuten nach der Niederlage seiner Eulen Ludwigshafen gegen den TBV Lemgo-Lippe erst einmal tief durchatmen. Der 31-Jährige, der eigentlich als ruhiger Zeitgenosse Marke „sanfter Riese“ gilt, bebte dieses Mal innerlich vor Wut. Denn: Kurz zuvor hatte der Ex-Rhein-Neckar-Löwe Gedeon Guardiola für die Ostwestfalen 34 Sekunden vor Schluss den entscheidenden Siebenmeter herausgeholt. Bjarki Elisson verwandelte zum 24:25 und ließ Klimek fassungslos zurück. „Ich bin sprachlos, Gedeon wirft, unser Torwart Martin Tomovski hält, Gedeon schreit und die Schiedsrichter geben Siebenmeter. Ihn hat doch gar niemand berührt“, schüttelte der 2,02-Meter-Hüne den Kopf.

Der gebürtige Ludwigshafener, der in der vergangenen Saison noch das Trikot des TBV Lemgo-Lippe trug, war richtig sauer: „Unfassbar, was da passiert ist. Das bekommt eine andere Mannschaft nicht gepfiffen. Das sieht man doch auch auf dem Video, dass da nichts war. Aber kein Vorwurf an Gedeon, das hätte jeder andere Spieler wohl auch so gemacht. Doch die Schiedsrichter müssen das sehen.“

Während Lemgos Trainer Florian Kehrmann den schmeichelhaften Erfolg seiner Mannschaft am Ende als „glücklich, aber verdient“ einordnete, ärgerte sich Klimek maßlos. Auch ein bisschen über sich selbst. „In der ersten Halbzeit hatten wir Probleme, da waren wir zu nervös“, befand der Kreisläufer mit Blick auf den 11:15-Halbzeitstand. „Dann gab es in der Halbzeit die Ansage vom Trainer und – zack, wir waren da, und haben im zweiten Durchgang die Reaktion gezeigt. Eigentlich hätten wir uns mit einem Punkt belohnen müssen.“

So bleiben die Eulen aber erst einmal in der Abstiegszone. Nun als Vorletzter, aber immer noch mit gerade einmal zwei Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den aktuell die HBW Balingen-Weilstetten hält. „Das Spiel macht weiter Mut, auch wenn die Mannschaft mal wieder nach so einem harten Kampf niedergeschlagen nach Hause geht“, sagte Coach Benjamin Matschke. „Aber wir haben noch eine weite Reise vor uns und ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen.“ Zuletzt flogen die Eulen nach dem gelungenen Ligaverbleib übrigens immer nach Mallorca zum Feiern. In Pandemie-Zeiten nun wohl nicht das Ziel der Wahl. „Ich fahre auch in die Eifel“, sagte Matschke schlagfertig, der sich übrigens mit Kritik an den Schiedsrichtern betont zurückhielt.

Im April zum zweiten Mal Vater

Christian Klimek, der seine Verletzungsprobleme am Ende des vergangenen Jahres überwunden hat, hätte da sicher nichts dagegen. „Wir müssen jetzt den Mund abwischen, am Donnerstag geht es gegen Hannover-Burgdorf. Wir haben in den letzten Spielen immer gut mitgehalten, und auch da könnten wir eine Chance haben“, befand der Führungsspieler. Klimek wird übrigens im April zum zweiten Mal Vater. „Es wird erneut ein Sohn“, bestätigte Klimek glücklich. Und der Ärger über die bittere Pille mit dem unberechtigten Siebenmeter war da schon wieder etwas verraucht.