Außer Spesen nichts gewesen

Schriesheim. Paukenschlag in der 2. Ringer-Bundesliga Süd: Der VfK Schifferstadt hat am Freitag kurz vor Mitternacht seine Mannschaft wenige Stunden vor dem Kampf bei der RG Kurpfälzer Löwen in Schriesheim vom Kampfbetrieb abgemeldet. „Ausschlaggebend für diese Entscheidung war die Nichterfüllung einiger Sponsorenzusagen, welche den Wettkampfbetrieb hätten sicherstellen sollen“, schrieb der VfK-Vorstand am Samstag auf Facebook.

Die kurzfristige Abmeldung kam bei den Löwen nicht gut an. „Wir haben am Freitag bereits den Cateringbereich aufgebaut und die Matte bereitgestellt“, berichtet Herbert Maier, Sportlicher Leiter der Löwen. Der türkische Schwergewichtler Riza Yildirim sei bereits am Flughafen gewesen, um für den Kampf einzufliegen. Den Verlust an Zuschauereinnahmen und aus dem Catering beziffert Maier auf mehrere tausend Euro.

VfK-Kämpfe werden annulliert

Nicht jeder Ringer-Fan hatte etwas von der Abmeldung des VfK mitbekommen. Dementsprechend mussten die Verantwortlichen Zuschauer an der KSV-Halle abweisen: „Wir waren wegen der Schülerkämpfe aber ohnehin vor Ort“, berichtet Maier. Von der Entwicklung beim Tabellenletzten zeigte er sich nicht überrascht: „Das dort etwas los war, hat man an den Ergebnissen gesehen. Die Mannschaft ist immer schlechter geworden.“

Nachdem Maier die Nachricht vom Rückzug am Samstagmorgen in seinem Mailpostfach gehabt hatte, habe er Kontakt zum VfK gesucht – das sei nicht so einfach gewesen, da der Mail keine Kontaktnummer beigefügt war. DRB-Vizepräsident und Staffelleiter Manuel Senn habe ihm die Abmeldung jedenfalls bestätigt.

Senn erklärte gegenüber dieser Redaktion, dass die Kämpfe des VfK annulliert werden und die Mannschaft nun auf Platz acht geführt wird. „Die Gründe, warum Schifferstadt die Runde nicht zu Ende ringt, sind vielschichtig“, sagte Senn. Für die Liga bedeute der Rückzug jedenfalls „kein Riesenproblem“. cg