Ausrutscher am Barren

Mannheim. Die zwei Tage Frauenturnen in der Mannheimer GBG Halle mit vier Wettkämpfen der DTL von der 1. Bundesliga bis zur Regionalliga haben sich für die beiden Ausrichter TG Mannheim und TV Neckarau gelohnt. Vor allem natürlich für die Turnerinnen selbst, denn die profitierten nicht nur vom Heimvorteil, sondern auch von einer exzellenten Geräteausstattung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während TG Mannheim im Oberhaus mit Rang sechs alle Erwartungen erfüllte (wir berichteten), überraschte die KTG Heidelberg in der 3. Liga Nord mit Platz zwei (173,20 Punkte) und nur knappem Rückstand auf Sieger Herkenrath/Düsseldorf (173,95). Viktoria Enns war mit 4535 Punkten die Beste in der Einzelwertung aller 60 Konkurrentinnen. Bea Fichtner, die lange im LZ Mannheim trainiert hatte, wurde Fünfte (43,15).

Lehrgeld musste in der Regionalliga Nord Aufsteiger TV Neckarau zahlen. Bis zum letzten Geräte hielt er gut mit (126,95), doch der Barren wurde zum Verhängnis. Die nur 28,05 Zähler warfen das Team auf den siebten und letzten Platz zurück (155,00). Beste beim TVN war Stefanie Ulrich (11./36,80). Am 7. November hat Neckarau beim zweiten Wettkampftag in Heidelberg-Kirchheim die Chance zur Wiedergutmachung. In eigener Halle kann dann auch die KTG ihren Spitzenplatz in der 3. Liga verteidigen. sd