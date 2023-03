Ausklang in Horkheim

Leutershausen. Im letzten Spiel der Drittliga-Saison müssen die Handballer der SG Leutershausen am Samstag (20 Uhr) noch einmal auswärts antreten. Gegner ist der TSB Heilbronn-Horkheim. Bei der SGL geht es darum, die Punkte aus Heilbronn mitzunehmen, da der Tabellenfünfte bei einem gleichzeitigen Ausrutscher von Pfullingen oder Kornwestheim sogar noch ein, zwei Plätze gutmachen – und so eventuell die Pokalrunde erreichen kann. „Wir haben die vergangenen Partien sehr gut gespielt und eine gute Stimmung in der Mannschaft. Aber wir schauen ganz auf uns und nicht auf die Konkurrenz. Wir müssen einfach unseren Job machen”, mahnt SGL-Trainer Marc Nagel. red

