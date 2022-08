Ausklang für die Bandits

Mannheim. Für die Mannheim Bandits steht am letzten Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg am Samstag (15 Uhr) das Auswärtsspiel gegen die Tübingen Red Knights auf dem Programm. Bei den bereits als Absteiger feststehenden Tübingern müssen sich die American Footballer der MTG Mannheim sicherlich die Favoritenrolle gefallen lassen, können aber selbst bei einer Niederlage nicht mehr in Abstiegsnöte geraten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Mannheim Banditaz nimmt im August die Saison in der Zweiten Damen-Bundesliga Südwest dagegen mit drei Spielen erst richtig Fahrt auf. Am Sonntag (14 Uhr) treten die Banditaz dabei auswärts bei den Trier Stampers Ladies an, gegen die das Team aus der Quadratestadt das Hinspiel in Mannheim klar mit 40:0 gewonnen hatte und klar favorisiert ist. and