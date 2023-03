Ausgeruht und gewarnt

Mannheim. Entspannt zurücklehnen konnten sich die Spieler und Verantwortlichen des SC Pfingstberg/ Hochstätt am vergangenen Wochenende. Obwohl das Team von Trainer Miguel de Mingo in der Fußball-Kreisklasse A1 spielfrei war, hat es von dem Fünf-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger TSG Rheinau nichts eingebüßt.

„Diese Situation fühlt sich gut an. Allerdings haben wir die Verfolger trotzdem immer im Rückspiegel und wollen sie auf Abstand halten“, sagt de Mingo. „Das ist jetzt ein kleines Polster, das es etwas leichter macht. Dennoch darf man damit nicht fahrlässig umgehen.“ Entsprechend warnt er vor der Aufgabe beim SC Olympia Neulußheim, der seinen Neun-Punkte-Rückstand auf den Zweiten TSG Rheinau schlagartig auf nur noch einen Zähler reduziert hat. „Für mich ist Neulußheim der Hauptkonkurrent. Sie waren im Hinspiel ebenbürtig und wir haben glücklich 1:0 gewonnen“, erinnert sich de Mingo. „Allerdings war das ein offenes Spiel und genauso hätte wir auch verlieren können.“

Zeit zur Beobachtung genutzt

Der Spanier nutzte deshalb das vergangene spielfreie Wochenende, um den SC Olympia beim 8:0 beim VfL Kurpfalz Neckarau II zu beobachten. Was er dabei sah, nötigt ihm Respekt ab. „Das ist eine sehr funktionierende Mannschaft in allen Mannschaftsteilen mit der Offensive als i-Tüpfelchen“, so de Mingo, der dem Tabellendritten aber selbst mit der vollen Kapelle begegnen kann. „Bei uns sind alle Mann an Bord. Ich kann aus dem Vollen schöpfen.“ Das bedeutet, dass auch Yazan Elmousa nach seinem auskurierten Bänderriss wieder auflaufen kann. wy