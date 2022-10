Augsburg die nächste Hürde

Mannheim. In der Gruppe A der Evaluierungsrunde, haben die Jungadler Mannheim gegen den EV Landshut mit zwei 6:1-Siegen zum Abschluss zwei klare Heimerfolge gefeiert. Die Mannheimer ziehen somit als Gruppensieger in die Hauptrundengruppe 1 der U 20 DNL Division I, in der die besten sechs Teams nach der Evaluierungsrunde aufeinandertreffen. Für die Jungadler startet die Hauptrunde mit zwei Auswärtsspielen bei der Düsseldorfer EG am Samstag (19.45 Uhr) und Sonntag (11 Uhr).

Gegen den EVL sorgten in Spiel eins Paul Mayer, Fabio Sarto, Vasilii Panov, Kevin Bicker, Ralf Rollinger und Florian Renner für die Mannheimer Tore. Am Tag darauf trafen Max Herzog, Rollinger, Panov, Bicker (2) und Noel Saffran. Im Schlussdrittel gab es eine Matchstrafe gegen EVL-Torwart Janik Engler, weil dieser zu heftig mit dem Stockhandhandschuh gegen einen Jungadler-Stürmer agierte. and