Aufzug fährt in den Keller

Langen. Nach gutem Saisonstart finden sich die Basketballer der SG Mannheim plötzlich im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest wieder. Das 62:84 beim TV Langen war schon die fünfte Niederlage am Stück. Die SG war mit drei Siegen in Folge in die Runde gestartet.

Im Spiel beim TV Langen, der vor der Begegnung nur zwei Spiele gewonnen hatte, verloren die Mannheimer im zweiten Viertel den Faden. Langen entschied das erste Viertel mit 15:11 (10.) für sich und zog bis zur Pause auf 39:27 davon. Auch im dritten Abschnitt kamen die ersatzgeschwächten SG-Akteure, die unter anderen auf Kapitän Benjamin Kaufhold verzichten mussten, nicht richtig ins Spiel. Viel ging bei Mannheim wieder über Top-Scorer Jeremy Ingram, der 39 Punkte erzielte. Allerdings trafen die SG-Spieler aus dem Feld nur 33 Prozent ihrer Würfe.

Anders dagegen Langen: 54 Prozent der Wurfversuche fanden ihr Ziel. Die Hessen bauten den Vorsprung im dritten Abschnitt auf 69:44 aus. Die SG gewann das letzte Viertel zwar mit 18:15, doch es war nur ein schwacher Trost. Die Mannheimer rutschten durch die erneute Niederlage auf den elften Tabellenrang ab, haben nun am Wochenende spielfrei, bevor am 27. November das Auswärtsspiel gegen die Sunkings Saarlouis ansteht. bol