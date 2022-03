Auftakt mit Hindernissen

Eppelheim. Die Judofighters Rhein-Neckar sind nach dem Auftakt in der 1. Bundesliga etwas frustriert. Nicht wegen der erwarteten Niederlage gegen den Vorjahresdritten JC Leipzig, aber ganz so deutlich wie 2:12 hätte sie nicht ausfallen müssen.

„In der Woche zuvor gab es bei uns neue Corona-Fälle und zwei Verletzungen. So hat sich Jonas Mollet am Abend vor dem Wettkampf im Training den Fuß gebrochen“, berichtet Trainerin Carmen Bruckmann von einer Pechsträhne des Judoteam Heidelberg/Mannheim.

© gerold-fotografie

„Wir bedauern es, unseren treuen Fans nicht mehr geboten zu haben, bleiben aber zuversichtlich. Die Jungs sind motiviert und wollen am Samstag auch in Speyer alles geben.“ Möglicherweise ist dann auch wieder Louis Mai (Bild) am Start. Der Olympiazweite Saeid Mollaei wird den Judofighters dagegen weiter fehlen, er kämpft am Wochenende international bei einem Grand Slam in Antalya.

Ein Lichtblick vor eigenem Publikum in der Eppelheimer Capri-Sonne Halle waren die beiden Erfolge von Jan Mollet, der in der Klasse bis 66 kg zwei starke Gegner besiegte. Kevin Müller unterlag ihm deutlich nach 25 Sekunden, gegen Chris Lammers benötigte er 3:33 Minuten.

Knappe Niederlagen kassierten dagegen Dennis Klein (-81 kg) und Jannis Hill (-90 kg). Hill verlor gegen Emil-Johann Hennebach erst in der Verlängerung (4:45 min), Hill wehrte sich lange und reizte dabei zweimal die Kampfzeit von vier Minuten aus. (Bild: Gerold)