Düsseldorf/Krefeld/Amsterdam. Für Deutschlands Hockey-Nationalmannschaften stehen am Wochenende in Amsterdam die ersten Spiele unter Wettkampfbedingungen im Olympia-Jahr an. Sowohl die deutschen Damen als auch die Herren bekommen es in der FIH Pro League mit Gastgeber Niederlande zu tun. Die Damenteams beider Nationen treffen am Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr (live auf DAZN) aufeinander, während die Herrenteams sich an beiden Tagen jeweils ab 16.30 Uhr (DAZN) gegenüberstehen.

Vor den ersten Pflichtspielen seit September 2020 nutzten beide Teams des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) bei ihren Lehrgängen in Krefeld (Herren) und Düsseldorf (Damen) die Gelegenheit, gegen Indien zu testen. Herren-Bundestrainer Kais al Saadi hatte mit Torhüter Alexander Stadler, Paul Kaufmann und Moritz Rothländer (alle TSV Mannheim Hockey) und Teo Hinrichs, Linus Müller und Justus Weigand (alle Mannheimer HC) sechs Spieler aus der Kurpfalz berufen. Bis auf Rothländer, der nach seiner Bänderverletzung gegen Indien (1:6, 1:1) geschont wurde, kamen alle Mannheimer zum Einsatz, Hinrichs erzielte im ersten Spiel das Tor.

Gleich viermal standen sich die deutschen und indischen Damen gegenüber (5:0, 1:0, 2:0, 2:1), wobei Naomi Heyn (MHC) im vierten Duell am Donnerstag ein Tor zum 2:1 -Sieg beisteuerte. Beim 2:0-Sieg hatte Heyns MHC-Clubkameradin Sonja Zimmermann getroffen. and