Aufstieg in Reichweite

Neckarsulm. Mit einem dritten Platz in der Triathlon-Landesliga wahrte die Herren-Mannschaft des Soprema-Teams des TSV Mannheim ihre Aufstiegschance vor dem entscheidenden Rennen Ende Juni in Erbach bei Ulm. Schnellster Mannheimer war Emil Leibrock mit der besten Laufzeit des Tages. Er sorgte zusammen mit Henrik Hamm, der Radrekord fuhr, Yannik Hartmann und Robert Kühn für den ersten Podestplatz in diesem Jahr

Nach über einem Jahrzehnt waren die TSV’ler auch wieder mit einem Frauen-Team in der 1. Baden-Württembergischen Liga am Start. Dort überraschte mit einem großartigen Wettkampf auf Gesamtrang drei Janina Fabriz bei ihrem ersten Liga-Start. Auf Platz sechs machte Sibille Abel mit einem beherzten Rennen auf sich aufmerksam. Komplettiert wurde das Team von Susanne Schaffner sowie Debütantin Marcie Traub. red

