Aufstieg in greifbarer Nähe

Mannheim. Die Faustballerinnen des TV 1880 Käfertal haben den ersten Schritt zur Rückkehr in die 1. Bundesliga erfolgreich absolviert. Mit zwei Siegen am zweiten Spieltag der pandemie-bedingt verkürzten Saison der 2. Bundesliga West qualifizierten sich die TVK-Damen für die Aufstiegsspiele Richtung der höchsten Spielklasse. Aus der musste sich die TVK-Vertretung in der vergangenen Saison verabschieden.

Das erste Spiel gegen den TV Bretten dominierten die Käfertalerinnen um Mannschaftskapitänin Nadine Conrad auf der eigenen Anlage im Käfertaler Süden klar. Mit wenigen Eigenfehlern ließen sie die Gegnerinnen gar nicht erst ins Spiel finden und gewannen alle drei Sätze überaus klar (11:1, 11:2, 11:5).

Mit Mühe gegen Tiefenthal

Im zweiten Spiel trafen die Käfertalerinnen auf die TSG Tiefenthal. Zunehmender Wind und Regen bereitete den Käfertalerinnen anfangs Probleme. „Vor allem die Angaben der Tiefenthaler Angreiferin Sandra Seel stellten uns auf dem nassen Rasen vor eine echte Herausforderung“, beschrieb Conrad die Partie.

Die ersten beiden Sätze entschied der TV Käfertal deshalb nur knapp (13:11, 12:10) für sich. Im Laufe des Spiels stellten sich die Käfertalerinnen aber besser auf das Wetter und die Angriffe der Pfälzerinnen ein, wodurch der dritte Satz mit 11:3 deutlich an den TVK ging.

Der erfolgreiche Abschluss der Saison als Tabellenerster bringt jedoch noch keine lange Erholung mit sich, denn nun gilt es, sich auf die Aufstiegsspiele zur 1. Bundesliga Süd am 14./15. August vorzubereiten. Die Rückkehr in die Beletage ist das erklärte Ziel der Käfertalerinnen. red