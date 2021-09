Aufgewacht nach Stimmungskiller

Mannheim. „Eine herbe Klatsche zum richtigen Zeitpunkt.“ So bezeichnet Trainer Matthias Starke das 2:6 seines TSV Neckarau gegen den KSC Schwetzingen. Es war die erste Saison-Niederlage des TSV in der Fußball-Kreisliga. Bis dahin zeigten sich die Neckarauer erfolgshungrig. Die Starke-Elf erreichte das Viertelfinale des Mannheimer Kreispokals, zudem gelang in der Vorwoche ein echtes Glanzstück: Nach einem 0:3-Rückstand erkämpfte sich der TSV noch einen Punkt beim Aufstiegsaspiranten Rot-Weiß Rheinau (3:3).

„Möglichweiße waren wir nach zwei Siegen in der Liga und der Rheinau-Partie zu euphorisch. Der Start in die Saison war genial. Wir hatten Rheinau die Stirn geboten und dann hat der eine oder andere den KSC wohl auf die leichte Schulter genommen“, versucht Starke, die unerwartete Schlappe einzuordnen und lässt seinem Frust freien Lauf: „Es lief in diesem Spiel alles schief, beim Gegner funktionierte alles. Es gibt solche Spiele.“

Sonntag gegen Enosis

Am Sonntag wartet schon der nächste vermeintliche Außenseiter. Mit dem SV Enosis kommt der tor- und punktlose Tabellenletzte zu den Neckarauern. Die abgebrochene Vorsaison beendete der SV noch ganz oben an der Spitze.

„So etwas wie gegen Schwetzingen darf uns dann einfach nicht noch einmal passieren“, mahnt Starke. Er kennt aber auch die Tücken des Gegners: „Wie so viele Teams in der Liga muss auch Enosis noch mit Verletzten und Urlaubern klarkommen. Das Gesicht der Mannschaft kann am Sonntag schon anders sein als zuletzt. Der SV hat wie gewohnt eine kampf- und spielstarke Truppe. Das wird kein Selbstläufer.“

Was klar für den TSV spricht: Stürmer Lars Leonhardt befindet sich derzeit in bestechender Form. Fünf Tore erzielte er in den bisherigen Spielen und lässt seinen Verein langfristig vom oberen Tabellendrittel träumen. „Wir wollen den Nicht-Abstieg schnell abhaken und dann so weit wie möglich oben angreifen. Sollten wir dann noch Lindenhof hinter uns lassen, nehmen wir das gerne mit“, kann sich Starke einen Seitenhieb in Richtung Nachbarschaft nicht verkneifen. bah