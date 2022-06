Aufatmen bei den Tornados

Mannheim. Die Mannheim Tornados haben im Abstiegskampf der Baseball-Bundesliga zwei wichtige Siege gefeiert. Die Mannschaft von Spielertrainer Juan Martin besiegte die Tübingen Hawks zu Hause mit 16:7 und 14:9. Damit verbesserten sich die Tornados auf den drittletzten Tabellenplatz und holten sich immerhin etwas neues Selbstvertrauen im Tabellenkeller der Bundesliga. Die sportliche Krise lässt sich allerdings nicht wegdiskutieren.

Zu den beiden wichtigen Heimduellen gegen die Tübingen Hawks, die ebenfalls um den Ligaverbleib kämpfen und vor den beiden Spielen Drittletzter waren, kamen am Sonntag gerade einmal noch 25 Zuschauer. Auch Dominik Höpfner, der schon seit 22 Jahren das Trikot des Traditionsklubs trägt, hat so eine Situation noch nicht erlebt. „Ich habe auch schon einmal in der Abstiegsrunde gespielt, aber damals waren die Voraussetzungen ganz andere“, sagte der Outfielder. Diesmal sind die Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich mit den Tornados auf Augenhöhe und deshalb scheint die Gefahr des Abstiegs ganz real. Gegen das aktuelle Ligaschlusslicht Ulm Falcons haben die Wirbelwinde zweimal verloren. „Solche Niederlagen gegen diese schwachen Mannschaften gab es früher nie. Die Mannheim Tornados in der zweiten Bundesliga? Das kann ich mir nicht vorstellen“, sagte Juan Coach Martin, der betonte: „Ich werde alles versuchen, dass wir da rauskommen.“

Helfen, aus dieser vertrackten Lage zu kommen, sollen ihm Akteure wie Dominik Höpfner. Der 37-Jährige sagte: „Dass der Trainer und die Sportliche Leitung plötzlich hingeschmissen und weggelaufen sind, hat uns natürlich sehr überrascht. Die Stimmung ist wegen der schlechten Ergebnisse nach sieben, acht Spielen schon entsprechend bescheiden gewesen, aber die Mannschaft hat nicht damit gerechnet, dass beide plötzlich gehen und nicht mithelfen wollen, dass wir aus dem Loch kommen“, so Höpfner. „Wir hatten in dieser Spielzeit andere Ziele, nun ist es aber so: Es geht ums nackte Überleben. Den Kampf müssen wir einfach annehmen. Ich bin zuversichtlich, dass es klappt.“

Negativlauf beendet

Am Sonntag beendeten die Tornados endlich ihren Negativlauf und gewannen die erste Begegnung gegen die Tübingen Hawks mit 16:7. „Dieser Sieg war ganz wichtig. Der hilft uns, aus dem Loch zu kommen“, sagte Höpfner nach dem vierten Saisonerfolg der Mannheimer. 5:7 lagen die Tornados im achten Abschnitt in Rückstand. Dann drehten die Tornados mit neun Runs die Partie. Der Grand-Slam-Homerun von Luiz Diaz für vier Punkte war die Entscheidung. Coach Martin schlug zwei Homeruns in dieser Partie. Werfer Daniel Gosselin löste Startpitcher Ferlon Gijsbertha im vierten Inning als Werfer ab und hatte seinen Anteil am Sieg. Es war übrigens das erste Mal, dass der Kanadier für einen Erfolg der Mannheimer verantwortlich zeichnete.

Ein Schritt nach vorne

In der zweiten Begegnung war es ebenfalls lange Zeit eng. Ein Double von Diaz sowie der zweite Homerun im Spiel von Marius Wulf sorgten im achten Inning für das 14:9 und zugleich den Endstand. Nach rund sieben Stunden Baseball bei brütender Hitze lautete das Fazit aus Sicht der Tornados: Der Rekordmeister hat einen Schritt nach vorne gemacht. Aus der Krise sind die Mannheim Tornados aber noch lange nicht. Die Hauptrunde läuft noch, die Tornados wollen sich in den letzten Spielen für die Abstiegsrunde eine gute Ausgangsposition erarbeiten. Dominik Höpfner sagte: „Das sollte eigentlich meine letzte Saison werden, aber gut, der Winter ist lang, so will ich meine Karriere nicht unbedingt beenden.“