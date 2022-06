Auf Tuchfühlung zur Spitze

Stuttgart. Auch nach dem dritten Spieltag der Deutschen Golf Liga haben die Teams des GC Mannheim-Viernheim das Erreichen der Saisonziele in den eigenen Händen. Ein spannender Dreikampf findet in der Bundesliga Süd der Herren statt. Stuttgart, Mannheim und München gingen punktgleich in den 3. Spieltag zum Stuttgarter GC Solitude. St. Leon reiste mit zwei Spieltagssiegen entspannter an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach den Einzeln und Vierern war für die Seahawks des GC Mannheim-Viernheim sogar ein Spieltagssieg möglich. Das Team um Florian Fritsch ging als Zweitplatzierter in den den zweiten Tag. Jedoch konnte die Mannschaft nicht an die Leistung vom Auftakt anknüpfen und verzeichnete einige unnötige Schlagverluste. Glücklicherweise gelang Nationalspieler Paul Ulmrich auf Bahn 8 ein „Hole-in-One“, so dass es am Ende hinter der starken Mannschaft des GC St. Leon-Rot und dem Münchener GC mit einem Schlag Vorsprung auf den Stuttgarter GC Solitude noch zum dritten Platz reichte, den das Team auch in der Tabelle belegt. Platz zwei, der zur Teilnahme am Final-Four-Turnier berechtigt, bleibt in Reichweite.

Das Damenteam des GC Mannheim-Viernheim erspielte in der 2. Bundesliga Mitte auf dem Platz des Marienburger GC einen starken zweiten Platz. Dadurch gibt es schon beim nächsten Spieltag die Chance, den angestrebten Nicht-Abstiegsplatz zu erreichen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2