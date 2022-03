Auf den Matten geht es um Titel

Ladenburg. Der Nordbadische Ringer Verband startet am Wochenende mit seinen Landesmeisterschaften in die neue Saison 2022. Am Samstag, 19. März, geht es mit den baden-württembergischen Meisterschaften der Junioren in beiden Stilarten los, die vom ASV Ladenburg ausgerichtet werden. Wettkampfbeginn ist um 10.15 Uhr. Die nordbadischen Landesmeisterschaften im Freistil für alle Altersklassen finden am Sonntag, 20. März, statt. Beginn ist um 10.30 Uhr.

Die SVG Nieder-Liebersbach richtet am Samstag, 26. März, die nordbadischen Landesmeisterschaften im griechisch-römischen Stil für alle Altersklassen aus. Start ist um 10.30 Uhr. T.P.

