Auf breiteren Füßen

Mannheim. Im Winter hatte die Meldung für Aufsehen gesorgt. Kerstin Burgey übernahm den ASV Feudenheim und wurde somit erste Trainerin einer Herren-Mannschaft im Fußballkreis. Nach etwas mehr als einem halben Jahr ist die Aufregung und Sensationsgier gewichen. „Mittlerweile ist Normalität eingekehrt“, hat die 33-Jährige registriert.

Ihre Mannschaft kämpfte in der Rückrunde der vergangenen Saison erfolgreich gegen den Abstieg an und sicherte sich frühzeitig den Klassenerhalt in der Staffel I. „Ich bin ja erst im Winter eingestiegen und hatte nicht viel Zeit. Wir haben auf die Schnelle noch keine richtige Stabilität gefunden, aber insgesamt war ich dennoch zufrieden“, so Burgey. Der Blick geht nun nach vorne und die ASV-Trainerin hatte die Gelegenheit, die Vorbereitung selbst zu gestalten. Hierfür hat sie auch mehr Personal, was der Breite des Kaders guttut. In der Rückrunde mussten wir zeitweise auf Spieler aus der Reserve- oder Privatmannschaft zurückgreifen“, sagt Burgey.

Raus aus dem Abstiegskampf

Elijahua Sommer (vorne) kommt von der SG Viernheim zum ASV. © Berno Nix

Mit Elijahua Sommer (SG 1983 Viernheim) kam nun ein Spieler mit A-Liga-Erfahrung, zudem sollen Jan Täffner (SKV Sandhofen), Dennis Isik (FC Türkspor Mannheim), Serdar Balun (Polizei SV Mannheim), Onur Timur und Eren Cihan Demir (beide vereinslos) das Kollektiv der Feudenheimer verstärken. Vorschusslorbeeren gibt es bei Kerstin Burgey allerdings nicht, Stammplatzgarantien werden schon keine vergeben. „Wir starten erst in eineinhalb Wochen. Die Plätze sind hart umkämpft und ich kann und werde auch nicht verraten, wer es in die erste Elf schafft“, so Burgey.

Klar ist jedenfalls die Vorgabe, die sie ihrer Mannschaft mit auf den Weg in die Saison geben wird: Sicherheit und Stabilität zu erlangen, steht ganz oben auf der Agenda beim A-Ligisten. Und dies soll dann dazu führen, dass der ASV Feudenheim in dieser Spielzeit nichts mit dem Abstieg zu tun hat.