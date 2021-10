ASV vor Doppelpack

Ladenburg. In der Regionalliga Baden-Württemberg hat der Tabellenvierte ASV Ladenburg am Wochenende gleich zweimal Heimrecht. Zunächst empfängt er den AB Aichhalden, der sich vor Wochenfrist nur knapp gegen Schlusslicht Nieder-Liebersbach behaupten konnte und dem ASV gut liegen sollte (Samstag, 20 Uhr Lobdengauhalle). Am Sonntag (17 Uhr) ist Hochspannung angesagt, wenn die RG Hausen-Zell zu Gast ist. Der Tabellenzweite aus dem südbadischen Wiesental geriet allerdings am vergangenen Sonntag in Baienfurt unter die Räder, wenngleich er auch nicht in Top-Besetzung antreten konnte.

Der KSV Schriesheim zeigte zuletzt stark aufsteigende Form, obwohl die Bergsträßer mit nur vier Punkten Tabellenvorletzter sind. Beim KSV Tennenbronn, der ebenfalls erst fünf Zähler aufweisen kann, stehen die Chancen auf einen Auswärtserfolg nicht allzu schlecht.

In der Oberliga dürfte es zwischen der Reserve der SVG Nieder-Liebersbach und dem RSC Eiche Sandhofen ziemlich eng zugehen (Samstag, 18 Uhr. In der Verbandsliga stehen sich am Sonntag, 15 Uhr, die zweiten Mannschaften des ASV Ladenburg und der RKG Reilingen/Hockenheim gegenüber. T.P.