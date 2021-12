ASV-Reserve darf jubeln

Viernheim. Trotz einiger Widrigkeiten konnten am Wochenende nun sowohl die Gruppenphase in der Bundesliga, wie auch die Finalkämpfe in den NBRV-Ligen zu einem regulären Abschluss gebracht werden. Damit stehen die Endrundenteilnehmer für die deutschen Mannschafts-Meisterschaften wie auch die Meister in Ober-, Verbands- und Landesliga fest.

Den Gang in die 2. Liga müssen erwartungsgemäß die Bundesliga-Aufsteiger aus der Region antreten. So stand der SRC Viernheim in der Bundesliga Südost zuhause gegen den amtierenden Deutschen Meister SV Wacker Burghausen kurz vor seinem ersten Punktgewinn, musste sich aber letztendlich mit 17:18 knapp geschlagen geben.

Die Gäste reisten zum Saisonfinale nicht mit ihrer allerstärksten Besetzung an und eröffneten damit den Südhessen einige Chancen, die auch weitgehend genutzt wurden.

Die RKG Reilingen/Hockenheim ging dagegen zum Abschluss beim Tabellenzweiten ASV Schorndorf deutlich mit 1:28 unter. Die hochmotivierten Gastgeber ließen nur einen Gästesieg durch Joshua Morodion zu.

Viernheim nah am ersten Punkt

Der SV Germania Weingarten stellte sich auch im Final-Rückkampf der Oberliga bei der KG Laudenbach/Sulzbach in Top-Besetzung vor und verbuchte einen überlegenen 22:4-Sieg. Damit konnten die Männer um das Trainerduo Frank Heinzelbecker/Waldemar Galwas die von Beginn der Runde an angestrebte Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga feiern. Die Gastgeber von der Bergstraße versteckten sich keineswegs vor einem scheinbar übermächtigen Gegner, waren aber in den entscheidenden Begegnungen recht klar unterlegen.

Große Enttäuschung herrschte am Bruchsaler Schlossgraben, wo der heimische ASV Bruchsal die große Chance auf den Meistertitel in der Verbandsliga fast schon fahrlässig vergab. Die 19:14-Führung aus dem Vorkampf schmolz vor heimischer Kulisse zusehends dahin. Mit nur drei Einzelsiegen gegen die in stärkster Aufstellung angetretenen Ladenburger unterlag Bruchsal am Ende deutlich mit 10:25 und muss sich mit der Vizemeisterschaft begnügen.

Groß war dagegen die Freude bei den jungen Ladenburgern, denn nach dem möglichen Aufstieg des Regionalligateams in die zweite Bundesliga konnte jetzt auch die Reserve nachziehen und wird sich in der kommenden Runde in der Oberliga bewähren dürfen. TP