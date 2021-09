ASV reist als Favorit an

Ladenburg. Da die Bundesliga am Wochenende pausiert, konzentriert sich die Aufmerksamkeit der nordbadischen Ringerfans voll und ganz auf die Begegnungen in der Regionalliga und in den nordbadischen Leistungsklassen. Hier tritt das noch ungeschlagene Team des ASV Ladenburg bei Aufsteiger SVG Nieder-Liebersbach an. Dabei wird es interessant sein, zu sehen, wie die Odenwälder die herbe Niederlage in Baienfurt weggesteckt haben. Ladenburg ist zweifellos favorisiert, doch große Spannung versprechen die Duelle zwischen Daniel Layer und Asis Isaev (61 kg, GR), Louis Lay und Alexander Riefling (71 kg, GR) und Florian Otto gegen Stiven-Brandy Schäfer (86 kg, GR). Für Stimmung sollte bei diesem ewig jungen Duell am Samstag ab 20 Uhr in der Großen Halle der SVG auf jeden Fall ausreichend gesorgt sein.

Der KSV Schriesheim bestreitet ebenfalls seinen ersten Heimkampf in dieser Saison und empfängt den württembergischen Aufsteiger AB Aichhalden. Die Gäste sind mit einem knappen Sieg gestartet und werden den KSV wohl erneut vor eine schwere Aufgabe stellen. Schriesheim muss am Samstag (19.30 Uhr) auf der Niederlage gegen Rheinfelden aufbauen und versuchen, im dritten Kampf endlich zu punkten.

Eiche startet gegen Ziegelhausen

In der Oberliga Gruppe A startet der KSV Östringen traditionell bereits am Freitag, 20.30 Uhr (KSV-Halle) gegen den SV Germania Weingarten in seine Oberligasaison. Die Gastgeber vertrauen als Aufsteiger auf ihr gewohnt begeisterungsfähiges Publikum, wohingegen sich die Germanen nach der Kampfabsage der Vorwoche neu fokussieren müssen. Den Vorkampf vor diesem Duell bestreiten ab 19 Uhr die KG Malsch/Östringen II und die Reserve des SV Germania Weingarten.

In Gruppe B kämpft Eiche Sandhofen ab 20 Uhr in der Schulturnhalle gegen den AC Ziegelhausen. Man darf gespannt sein, wie die Mannheimer die Abgänge der Leistungsträger Kecskemeti und Gottschling verkraftet haben. Im zweiten Kampf empfängt die Reserve der SVG Nieder-Liebersbach ab 18 Uhr die in dieser Gruppe favorisierte, KG Laudenbach/Sulzbach TP

