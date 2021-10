ASV nie in Gefahr

Ladenburg. Leicht negative Bilanz für Nordbadens Teams in der Regionalliga an diesem Wochenende. Dem Heimsieg des ASV Ladenburg gegen Aichhalden stehen die Niederlagen von Schriesheim in Tennenbronn und der SVG Nieder-Liebersbach zuhause gegen Hofstetten (14:20) gegenüber.

Die Römerstädter waren beim 23:8 gegen den Tabellen-Achten aus dem Schwarzwald eigentlich nie in Gefahr, den Kampf zu verlieren und mussten auch nur drei der zehn Einzelbegegnungen abgeben. Malik Bicekuev (66 kg Freistil, mit 18:2 gegen Hils), Alexander Riefling (71 kg Griech.-Röm., mit 20:2 gegen Rahner), Daud Moritz Elembaev (75 kg FS, mit 7:3 gegen Eberhardt), Hossein Alizadeh (75 kg GR, mit 17:2 gegen Liedgens), Pouria Taherkani (80 kg FS, kampflos), Steven Brandy Schäfer (86 kg GR, mit 15:0 gegen Brüstle) und Kevin Schwäbe (98 kg FS, mit 3:1 gegen Manea) waren die Siegringer aufseiten des ASV.

Erneut ging es beim KSV Schriesheim sehr knapp zu und erneut zu ungunsten der Bergsträßer. Mit 15:16 unterlag der KSV in Tennenbronn, wobei auf 57-kg-Mann Alexander Hirth verzichtet werden musste und die fünf Einzelsiege von Virgil Munteanu (61 kg GR, mit 16:0 gegen Moosmann), Alexandru-Ionut Asan (66 kg FS, mit 8:8 gegen Schetterer), Wladimir Berenhardt (71 kg GR, mit 16:0 gegen Zaharia), Rahmatullah Moradi (80 kg FS, mit 7:2 gegen Nagel) und Attila Tamas (130 kg GR, mit 16:1 gegen Chira) am Ende nicht ausreichten. Damit rangiert der KSV weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz, allerdings mit Kontakt zum Mittelfeld.

In der B-Gruppe der Oberliga gab es einen Sieg auf der Waage: Die nur zu acht angetretene Reserve der SVG Nieder-Liebersbach siegte mit 32:0 gegen den ebenfalls nicht vollständig angetretenen RSC Eiche Sandhofen, der zudem noch zwei Ringer mit Übergewicht aufgeboten hatte. Auch auf der Matte behielten die Odenwälder mit 22:10 klar die Oberhand. T.P.

