ASV Ladenburg gibt sich im Derby keine Blöße

Ladenburg. Im nordbadischen Duell in der Ringer-Regionalliga hat die SVG Nieder-Liebersbach beim ASV Ladenburg ein besseres Resultat als das klare 12:25 verschenkt. Zum einen ließ sich der favorisierte Sebastian Otto bis 98 kg (griechisch-römisch) vom jungen Maxim Riefling mit einem schnellen Schultersieg überraschen, zum anderen brachte Vladut-Alexandru Stefan in der Klasse bis 71 kg Freistil seine zwischenzeitliche 8:4-Führung gegen ASV-Ringertrainer Hossein Alizadeh nicht über die Zeit und ging am Ende mit 8:26 regelrecht unter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für den einmal mehr souveränen Tabellenzweiten punkteten noch Alexander Riefling (66 kg GR mit 16:0 gegen Colin Eckert), Daud Moritz Elembaev (75 kg FS mit 16:0 gegen Luke Schneider), Stiven Brandy Schäfer (80 kg GR mit 3:1 gegen Sören Stein), Pouria Taherkani (86 kg FS mit 15:0 gegen Florian Otto) und Kevin Schwäbe (130 kg FS mit 16:0 gegen Oliver Kurth).

Schriesheim kann mit Punkt leben

Der KSV Schriesheim traf beim Tabellenvorletzten AB Aichhalden auf zähen Widerstand und musste sich mit einem glücklichen 17:17-Unentschieden zufriedengeben. Dennoch war es ein weiterer wichtiger Punkt im Kampf um den Klassenerhalt gegen einen direkten Konkurrenten.

Offener Schlagabtausch

Virgil Munteanu (66 kg GR mit 16:0 gegen Paul Niemann), Alexandru-Ionut Asan (71 kg FS mit 12:2 gegen Nicolae Acris), Luciano Testas (75 kg FS mit 5:1 gegen Daniel Eberhardt), Rahmatullah Moradi (86 kg FS mit 16:0 gegen Leon Jonas Liedgens) und Attila Tamas (98 kg GR mit 17:0 gegen Johannes Kopp) siegten für den KSV. Für die Gäste waren Uwe Schullian (57 kg GR mit 15:0 gegen Niclas Meyenschein), Marin Filip (61 kg FS mit Schultersieg gegen Alexander Hirth), Felix Rebstock (75 kg GR mit 13:5 gegen Wladimir Berenhardt), Roman Brüstle (80 kg GR mit 6:1 gegen Furkan Yilderim) und Michael Manea (130 kg FS mit Schultersieg gegen Milad Machsudi) erfolgreich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Oberliga, Gruppe B, gelang dem RSC Eiche Sandhofen ein Achtungserfolg gegen den Tabellenzweiten SVG Nieder-Liebersbach II. Nach der 0:36-Vorkampfniederlage hieß es diesmal auf eigener Matte 20:20. Leandro Iuliano, Ali Mohammadi, Michael Knittel, Patrik Püspöki und Frank Stadtmüller punkteten für die Eiche. T.P.